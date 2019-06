Pamela Prati si è inventata la storia del padre | ecco chi era davvero

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’ultima bugia diè stata svelata da Chi di Alfonso Signorini. Questa volta nessun matrimonio finto, nessuna Donna, nessuna Eliana Michelazzo. Tantomeno i ‘figli’ Rebecca e Sebastian. In questo caso c’entra ildella showgirl sarda, Paolo Cantara. La, di lui, infatti disse che “era un ballerino di flamenco spagnolo”. Ma non sarebbe vero. Ed è bastato poco per scoprire la verità. I giornalisti di ”Chi” sono arrivati in Sardegna, a Ozieri (Sassari), paese natio della(all’anagrafe Paola Pireddu) per indagare sulla sua famiglia. E la versione dei fatti cheha sempre raccontato non corrisponderebbe alla realtà. Insomma, dopo il finto matrimonio con l’imprenditore Mark Caltagirone, l’adozione di Sebastian e Rebecca e tutto quello che poi ne è scaturito, un’altra bugia ...

