Pallanuoto | Semifinali Champions League 2019 | Pro Recco-Olympiacos e

(Di giovedì 6 giugno 2019) Conclusi i quarti di finale odierni, si conoscono già gli accoppiamenti delledelladimaschile: domani, venerdì 7 giugno, alle ore 19.00 i campioni d’Italia della Pro, che oggi hanno superato i padroni di casa dell’Hannover, sfideranno, nella rivincita della finalissima della scorsa edizione, i campioni d’Europa in carica dell’(i greci hanno superato, soffrendo moltissimo, il Brescia), mentre alle ore 20.30 i magiari del Ferencvaros, che oggi a sorpresa hanno battuto i croati dello Jug, affronteranno i campioni di Spagna del Barceloneta, che hanno eliminato la Sport Management nei quarti di finale. Le duesaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della sfida della Pro. Final Eight...

