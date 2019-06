Palazzo Chigi teme Salvini | resta scoglio flat tax

ilfogliettone

(Di giovedì 6 giugno 2019) ll timore aancora quello chevoglia cercare un pretesto per rompere, magari non sull'autonomia ma sullatax, il veronel governo. Il premier Conte nei giorni scorsi ha sottolineato che il progetto non e' ancora sul tavolo. Fonti interne all'esecutivo rimarcano come al momento non ci siano le coperture, perche' un piano come quello immaginato dal partito di via Bellerio rischierebbe di spaccare i conti, proprio in un momento in cui Roma e' finita nella lente di ingrandimento della Commissione Europea per deficit eccessivo. Il progetto cosi' come concepitoirrealizzabile, rimarcano le stesse fonti, sia la Lega a trovare le risorse per finanziarla, magari portando latax in Cdm."E' una priorita', latax e' nel contratto di governo ma io sono piu' ambizioso", osserva il premier Conte, "serve una riforma organica" che comprenda ...

bobogiac : Vedo che Conte parte per il Vietnam. Diciamo che è come se partisse per Palazzo Chigi! ?? - Palazzo_Chigi : Dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT nel corso della prima giornata di visita in Vietnam In di… - Palazzo_Chigi : Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno il Presidente @GiuseppeConteIT sarà in visita nella Repubblica socialista del Vietna… -