Mutuo giugno 2019 e confronto con affitto | perché conviene ancora acquistare

termometropolitico

(Di giovedì 6 giugno 2019)conTassi di interesse molto bassi e quotazioni immobiliari in discesa: anche in questosembrano esserci ottime condizioni percasa accendendo un: le disponibilità reddituali degli italiani In generale, è facile intuirlo, pagare le rate di unè sempre più conveniente rispetto a corrispondere ogni mese un canone d’. D’altra parte, secondo quanto emerge da uno studio del Gruppo Tecnocasa, ad oggi, i potenziali mutuatari italiani sono in grado di coprire il 20% del valore dell’immobile comprese le spese accessorie all’acquisto e all’accensione del. Un dato da leggere in parallelo a un recente report dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per cui il reddito disponibile peruna casa appare in crescita: sarebbe ...

robertodinapoli : Il 27 giugno, a Roma, presso la libreria Medichini di Piazzale Clodio - valeria_noli : «Soltanto la via della collaborazione e del #dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo inte… - FecondoRita : @Drittorovescio_ PERO'.......VENIRE A DRITTO E ROVESCIO E -PRETENDERE- CHE BORGHI DIA UNA SOLUZIONE OGGI, 30 MAG… -