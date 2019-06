Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Oggi, giovedì 6 giugno, si è tornato a discutere diper via dell'ospitata dell'artista a Live-Non è la D'Urso e delle sue dichiarazioni relative al presuntodelle magliette alla Rinascente di Milano. Nella nuova puntata di5 Federica Panicucci ha ricapitolato quello che è accaduto e anche l'impegno didi chiedere i filmati delle telecamere. In studio gli opinionisti non si sono sbilanciati su questa vicenda dato che sembra tutto ancora poco chiaro e campato in aria. Il parere die Cecchi Paone sulIl primo ad esprimere la sua sul, è stato Alessandro Cecchi Paone che ha dichiarato: "Non è la prima volta che i personaggi noti si caccino nei guai come questi. Ora bisogna capire se è colpevole e se soffra di qualche disturbo mentale oppure se è estraneo alla vicenda". Però il primo a spiegare cheera insieme alla ...

katiadiluna16 : Mattino 5, Maurizio Sorge sul caso furto Marco Carta: 'Una goliardata' - ilnapolionline : Maurizio Sarri e la Juventus, due rette parallele fino a dodici mesi fa ed oggi quasi sposi improvvisi - biellabruna : RT @silvia_cocca: @GassmanGassmann In vista del debutto teatrale di “Il silenzio grande”, regia di Alessandro Gassmann che andrà in scena d… -