La non fusione tra Fca e Renault e l' incontro tra Salvini e Di Maio

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault - il vice-Premier Di Maio : “non sempre fa bene intervenire” : Fusione saltata tra FCA-Renault, il vice-Premier Di Maio: “Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza” “Questa vicenda dimostra che quando la politica cerca di intervenire nelle vicende economiche non sempre fa bene. Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vice premier Luigi Di Maio, ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Motori – Fusione FCA-Renault : salta tutto : “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche” : FCA-Renault: è ufficiale la FCA indispettita dalle continue pretese, da prima donna, del governo francese, ritira ufficialmente la proposta di Fusione avanzata il 27/05 Come avevamo preannunciato qualche giorno fa le trattative tra FCA e Renault sembravano essersi arenate. Dopo la riunione di Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault conclusasi nella nottata di oggi con l’ennesimo buco nell’acqua, John Elkann presidente ...

Fca ritira la proposta di fusione con Renault/ "non ci sono le condizioni politiche" : Fca ha ufficialmente ritirato la sua proposta di fusione con Renault, comunicando il tutto in una nota: ecco i dettagli delle ultime ore

FCA-Renault - Salta la fusione : non ci sono le condizioni politiche : Colpo di scena nella vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault. Nel pieno della notte il gruppo italo-americano ha infatti deciso di ritirare la sua proposta di aggregazione a causa del mancato sostegno da parte dello Stato francese, maggior azionista della Casa della Losanga.La comunicazione della Renault. La decisione della FCA è arrivata poco dopo la pubblicazione di un comunicato della Renault sull'esito di un consiglio di ...

Fca ritira proposta di fusione con Renault : «non ci sono condizioni politiche». Titolo giù : Fca ritira la proposta di fusione per Renault per «mancanza delle condizioni politche in Francia». Il ritiro della proposta è arrivato dopo che il consiglio del gruppo Renault...

FCA ritira la proposta di fusione con Renault : "non ci sono le condizioni politiche in Francia" : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Fca ritira la sua proposta per la fusione con Renault : “In Francia non ci sono le condizioni politiche” : Il consiglio di amministrazione di Renault "non è stato in grado di adottare una decisione" sul progetto di fusione proposto da Fca "a causa della richiesta avanzata dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un successiva riunione del Consiglio". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla casa automobilistica al termine del Cda durato circa 6 ore. Nel corso della riunione, "si è continuato ad esaminare con interesse la ...

Il cda di Renault non decide - Fca ritira la proposta di fusione : Dopo una riunione del consiglio di amministrazione durata circa sei ore, il gruppo automobilistico francese ha fatto sapere che il board «non è stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata dai rappresentanti dello Stato francese di posticipare il voto a un altro consiglio»...

Fca-Renault - ancora un rinvio. Il cda del gruppo francese non decide sulla proposta di fusione : Dopo una riunione del consiglio di amministrazione durata circa sei ore, il gruppo automobilistico francese ha fatto sapere che il board «non è stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata dai rappresentanti dello Stato francese di posticipare il voto a un altro consiglio»...

