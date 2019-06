Incidenti | Venezia | sulla A4 auto finisce contro furgone | un morto

liberoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019), 6 giu. (AdnKronos) - Un incidente dall’esito purtroppo mortale è accaduto verso le 13,30 fra lo svincolo di uscita di San Donà di Piave e quello di entrata in direzione Trieste. Un’vettura che percorreva la corsia centrale nel tratto a tre corsie ha urtato un veicolo e nella carambola è

