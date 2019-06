In Danimarca vincono i socialdemocratici Crollo dei sovranisti

Elezioni in Danimarca - vincono i socialdemocratici : Crollano i populisti xenofobi e la sinistra, dopo quattro anni, torna al potere, pur assicurando di mantenere la linea dura contro gli immigrati. Le Elezioni, in Danimarca, hanno premiato i socialdemocratici: il partito, guidato da Mette Frederiksen, è stato il più votato, con il 26%. Ha perso lo 0,3% rispetto a quattro anni fa, ma rispetto ad allora può contare sul sostegno di altre forze di sinistra per raggiungere la maggioranza di 90 seggi ...