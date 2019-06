Huami sta per portare vari servizi di Tencent sui propri smartwatch

Huami sta per lanciare prodotti a tema Avengers : Endgame : Visto il successo ai botteghini di Avengers: Endgame in Cina, Huami, produttore dei famosi prodotti Amazfit e Mi Band, sta per rilasciare un prodotto in collaborazione con questo franchise. Il teaser lascia intravedere un dispositivo che potrebbe essere un nuovo smartwatch Amazfit, anche per il fatto che l'azienda ha iniziato a tagliare i prezzi di Amafit Bip, inoltre lanciare un nuovo prodotto in concomitanza con il film più in voga in Cina ...