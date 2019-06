Palermo | Orlando | ' in viale del Fante sorgerà un Palascherma'

Scherma : Orlando - 'privilegio Palermo Capitale italiana' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - "Palermo, quest’anno dichiarata Capitale italiana della Scherma, ha già vinto ospitando la Federazione e i Campionati italiani di Scherma". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando partecipando alla cerimonia, a Palazzo dei Normanni, per i 110 anni della fondaz

Sentenza Palermo - Foschi : “accettiamo il verdetto” - il sindaco Orlando “cancellata l’assurda retrocessione” : Sentenza Palermo – Clamorosa Sentenza nel campionato di Serie B, 20 punti di penalizzazione per il Palermo con i rosanero che confermano la categoria, il Foggia retrocede in Serie C. “Abbiamo passato circa un mese per niente bello, ma adesso possiamo dire ‘meno male’, siamo nella nostra categoria”. Lo ha detto all’ITALPRESS il ds del Palermo Rino Foschi. “Volevamo fortemente rimanere in B e con ...

Sentenza Palermo - Foschi : “accettiamo il verdetto” - il sindaco Orlando : “cancellata l’assurda retrocessione” : Sentenza Palermo – Clamorosa Sentenza nel campionato di Serie B, 20 punti di penalizzazione per il Palermo con i rosanero che confermano la categoria, il Foggia retrocede in Serie C. “Abbiamo passato circa un mese per niente bello, ma adesso possiamo dire ‘meno male’, siamo nella nostra categoria”. Lo ha detto all’ITALPRESS il ds del Palermo Rino Foschi. “Volevamo fortemente rimanere in B e con ...

Palermo : laurea honoris causa a Ovadia - Orlando 'uomo di cultura e pace' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari ha conferito la laurea honoris causa in 'Musicologia e Scienze dello Spettacolo' all'attore, regista e musicista Moni Ovadia. Un riconoscimento "per la centralità dell’esperienza del canto e della musica

Palermo - il sindaco Orlando diserta cerimonia al bunker. La sorella di Falcone : "No alle polemiche - sono un favore ai boss" : Il sindaco annuncia che non andrà alla cerimonia istituzionale in polemica con la scaletta degli interventi che dà la parola solo ai rappresentanti del governo gialloverde. Le parole di Salvini e Fico. Conte: "Obiettivo, fare terra bruciata alla mafia"

Palermo - il sindaco Orlando diserta cerimonia al bunker - La sorella di Falcone : "No alle polemiche - sono un favore ai boss" : Il sindaco annuncia che non andrà alla cerimonia istituzionale in polemica con la scaletta degli interventi che dà la parola solo ai rappresentanti del governo gialloverde. Le parole di Salvini e Fico

Palermo : anello ferroviario - Prc 'governo nomini Orlando commissario' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "I ritardi nella realizzazione dell'anello ferroviario non sono più tollerabili. Condividiamo la lettera inviata dall'amministrazione comunale ai due enti (Rfi e Tecnis), segno di un maggiore protagonismo della nuova giunta e pensiamo che il governo nazionale debba nom

Palermo : anello ferroviario - Chinnici (Pd) 'bugie a 5Stelle - Orlando sia commissario' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Nonostante le mirabolanti promesse del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, l'anello ferroviario di Palermo rimane una grande incompiuta: nella visita dello scorso novembre ai cantieri, abbracciando i negozianti, aveva addirittura promesso che l'aria stava

Palermo - Mastella : “Il sindaco Orlando non argomenta ma minaccia” : “Il collega sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per difendere le ragioni contro la retrocessione della squadra della sua città, non argomenta ma minaccia. Io credo che i playoff debbano andare avanti, come è giusto che sia, e bisogna rispettare il responso della giustizia sportiva. Non è la prima volta che capitano infortuni economici societari. Stavolta, e mi dispiace, è toccato al Palermo. Quanto, però, alla voce grossa di ...

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe migranti e occupanti abusivi (2) : (AdnKronos) - Diversa la procedura seguita per i soggetti che attualmente vivono in edifici pubblici occupati abusivamente. In questo caso i provvedimenti sono stati proposti e controfirmati dall’assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina e seguono una lunga fase istruttoria da parte degli

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe migranti e occupanti abusivi : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando resta fermo sulle sue decisioni e oggi firma le prime iscrizioni anagrafiche di alcuni migranti e di cittadini italiani occupanti edifici pubblici per i quali le procedure erano state bloccate con l'entrata in vigore del decreto si

Palermo in Serie C - Totò Orlando : “è stata mortificata una città” : “E’ una sentenza che condanna una societa’ sportiva ma al tempo stesso mortifica un’intera citta’ che non merita questo ennesimo schiaffo. Credo che le istituzioni locali debbano valutare la possibilita’ di sostenere il ricorso della societa’ per difendere i valori espressi sul campo e l’amore dei palermitani per la maglia rosanero”. Sono le dichiarazioni attraverso una nota di ...

Palermo : Forza nuova - 'Orlando ignora i palermitani ma aiuta i rom' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "C'era da aspettarselo, il Comune di Palermo ignora i palermitani, ma è molto solerte quando si tratta di fornire utenze e servizi, a spese di tutti noi, a chi è sempre stato estraneo e ostile nei confronti di questa città". E' la denuncia di Massimo Ursino, segretario

Palermo : sviluppo economico e turistico - Orlando incontra Assoimpresa : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Lo sviluppo economico e turistico di Palermo è stato al centro dell'incontro che si è tenuto a Palazzo delle Aquile tra l'Amministrazione comunale Orlando e la giunta di Assoimpresa Italia, la nuova associazione delle piccole e medie imprese guidata a livello nazionale