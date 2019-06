Non mi sono pisciato addosso | seguo la moda

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Se dovessimo stilare una classifica delle comunità più alienate dal paese reale, i suggerimenti si sprecherebbero. I terrapiattisti, i residenti in area C, Michela Murgia (la sua intelligenza occupa più sedie), i respiriani, ce n’è per tutti i gusti. Ma se proprio dovessimo scegliere il primo classificato, penso tutti concorderemmo nel citare il mondo della. Al pari degli Uomini rossi o degli indigeni di Myanmar, essi vivono in un ecosistema impenetrabile. Hanno i loro codici, le loro priorità, le loro visioni fantastiche in cui il paese reale sta alle loro creazioni come il principio attivo sta all’omeopatia. Tutti noi, se vediamo delle sfilate, scuotiamo la testa e cambiamo canale; siamo troppo ignoranti per capire il potente messaggio sociale, la velata critica politica, il sottile citazionismo: vediamo solo tizi vestiti da rincoglioniti. Tuttavia, mentre la stragrande ...

