Ghiotte offerte Gearbest di metà anno con prezzo Huawei P30 Lite e device Xiaomi al

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si fsucculenti lein questi giorni. Grazie ad un evento promozionale disullo store ora in corso non pochi smartphone ma anche accessori hun costo ribassato. In forte sconto c'è il recentissimoP30ma non manca una buona dose di risparmio anche sulloRedmi 7 e loMi 9. A dire la verità, le specifichepartono oggi 5 giugno ma continuerper svariati giorni fino all'evento clou dell'11 e 12 luglio. Non mancheremo di segnalare nuove promozioni ma quelle attive oggi, in una serie di prime flash sale, sono davvero interessanti. Partiamo dallo sconto dedicato aldelP30, nella sua versione globale per la colorazione blu. Il suo valore attuale è di 289,90 euro valido per ulteriori 6 giorni a partire da adesso e salvo naturalmente esaurimento scorte. Le spese di consegna sono gratuite ...

OptiMagazine : Ghiotte offerte #Gearbest di metà anno con prezzo #HuaweiP30Lite e device Xiaomi al ribasso - MyMovingTrip : RT @TrulliMartina: Trasporti, dal 9 giugno parte l’orario estivo Trenitalia con offerte ghiotte - rosariarenna : RT @TrulliMartina: Trasporti, dal 9 giugno parte l’orario estivo Trenitalia con offerte ghiotte -