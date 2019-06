Cremona | in coda per un selfie con Salvini palpeggia 16enne | arrestato 50enne

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Gabriele Laganà L’uomo ha approfittando della folla presente al comizio diper molestare l’adolescente. Non è la prima volta che l’indagato commette atti simili Più che un fan diLuca Todde, undi origini sarde da anni residente nel Bergamasco, lo si potrebbe definire untore seriale. L’uomo, infatti, ha compiuto la sua ultima, in ordine di tempo, azione criminale nella serata di lunedì nel corso di un evento elettorale a. Un atto perverso che gli è costato l’con l’accusa di violenza sessuale su un adolescente. Ilsi era messo inper uncon il ministro dell’Interno ma la sua reale intenzione non era tanto quella di incontrarequanto sfogare i suoi perversi istinti su una ragazzina di 16 anni presente nella fila. L’uomo si era posizionato dietro la giovane e, approfittando della calca, le è stato ...

