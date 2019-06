Conte rassicura l’Europa | ma Salvini e Di Maio attaccano Bruxelles

ilfogliettone

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma, 5 giu. (askanews) - "L'Italia rispetterà i dettami del Patto di Stabilità e Crescita", scrivono Giuseppee Giovanni Tria; nessuna manovra correttiva e nessun aumento delle tasse, dicono Matteoe Luigi Di. E' la sintesi di come il governo italiano ha accolto l'avvio, da parte della Commissione europea, dell'iter per la procedura di infrazione. Da un lato ci sono il premier e il ministro dell'Economia che assicurano la volontà di "dialogo" con l'Ue, dall'altra i vicepremier, ancora 'separati in casa' ma uniti nel dare una risposta dura a.Il presidente del Consiglio è ad Hanoi, in Vietnam, quando arriva la (prevista) cattiva notizia dalla Commissione.assicura che farà "il massimo sforzo fino all'ultimo per scongiurare una procedura che ovviamente non fa bene al Paese", ricordando che c'è l'impegno dell'esecutivo a "cambiare le regole europee", ...

