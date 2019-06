Arcelor Mittal mette l' Ilva in cassa integrazione Avvisare Di Maio

Ex Ilva - ArcelorMittal mette in cassa integrazione 1.400 operai : ''Il mercato è in grave crisi'': con una nota ufficiale il gruppo industriale ha reso nota la scelta di ricorrere alla Cigo...

ArcelorMittal già ricorre alla cassa integrazione per l'Ilva di Taranto : "Misura temporanea - c'è crisi" : ArcelorMittal Italia annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, “si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla cassa integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane. L’azienda ha già contattato le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ...

Cassintegrazione a Taranto - l'ira dei sindacati contro Arcelor Mittal : "Gravissima scelta sulle pelle di 1.400 lavoratori" : Fiom e Uilm contro la decisione della multinazionale: "Avevamo avvertito dei segnali negativi, ma la Cassa integrazione proprio non ce l'aspettavamo"

Ex Ilva - ArcelorMittal mette 1.400 operai dell’acciaieria di Taranto in cassa integrazione per oltre 4 mesi : Cala la richiesta del mercato, cala il numero di operai. ArcelorMittal ha deciso di spedire 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto in cassa integrazione per 13 settimane. A nemmeno un anno dalla firma dell’intesa sindacale davanti al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, i nuovi padroni dell’ex Ilva tornano sui loro passi. La causa – spiega l’azienda – è dovuta alle “critiche ...

Ilva : ArcelorMittal riduce la produzione d'acciaio in Europa : ... di un'economia in fase di indebolimento in Paesi vicini come la Turchia. Continueremo in ogni caso a difendere la correzione di una frontiera verde da introdurre per assicurare che le importazioni ...

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...

Ex Ilva : ArcelorMittal completa copertura di metà del parco minerale : "Sono stati ultimati, nel pieno rispetto dei tempi previsti dall'addendum al contratto di affitto stipulato lo scorso settembre tra AM InvestCo Italy e l'Ilva in amministrazione straordinaria, che ...

ArcelorMittal : a Taranto finita metà copertura del parco minerale : Roma, 30 apr., askanews, - All'acciaieria di Taranto sono stati ultimati, nel pieno rispetto dei tempi previsti dall'Addendum al contratto di affitto stipulato lo scorso settembre tra AM InvestCo ...

Ex Ilva - Di Maio : "Nessuna impunità per ArcelorMittal" : La norma inserita nel dl crescita che abolisce l'immunità penale per i vertici aziendali dimostra che "non era una garanzia data a Mittal. Nel contratto, nell'addendum non c'era immunità per ...

ArcelorMittal - via libera Ue a cessione parte asset europei a Liberty House : La Commissione europea ha concesso ad ArcelorMittal, primo produttore di acciaio al mondo, di cedere impianti in diversi paesi europei a Liberty House, in modo da rispettare le norme antitrust in seguito all'acquisizione di Ilva.