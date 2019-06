Anticiclone Africano dal Weekend

Meteo - l'estate parte in quarta : conto alla rovescia per l'arrivo dell' Anticiclone africano : Si prevedono tempi duri per chi non ama le temperature roventi: arriva la prima (vera) ondata di caldo

Paura o voglia dell'Anticiclone africano? Controlliamo le mosse dell'ITCZ... : L'ITCZ non viene monitorato in inverno, ma sale sugli altari della cronaca già a partire dal mese di aprile per i motivi suddetti. La mappa in alto ce lo mostra...così come è disposto in questi ...