liberoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Ildella città metropolitana diCateno De Luca, con un atto di protesta, ha deciso dire laistituzionale, barricarsi al suo interno e cominciare lodellaad oltranza in attesa di "risposte concrete al problema del rischio disses

TV7Benevento : Sicilia: no fondi per ex province, sindaco Messina chiude sede e inizia sciopero fame... - Anna00629556 : RT @GabriCarcagnolo: La Regione Sicilia, centro destra, taglia i fondi sul trasporto urbano ed extraurbano, a rischio bus e tram... Contin… - BeliceIt : Tagli ai fondi del trasporto pubblico, protesta anche Anci Sicilia -