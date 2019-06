Prima gli svizzeri!

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Dalla Svizzera arrivano spesso storie che non ti aspetti. Può essere quella dello sconosciuto e “formidabile esercito svizzero” disvelato magnificamente da John McPhee, quella del tennista più forte di tutti i tempi, o dello scafo capace di vincere un paio di volte la Coppa America di vela, non male per un paese che non vede il mare nemmeno dalla serratura delle seconde case.Ma chi ha sentito parlare di Roger Federer e di Alinghi probabilmente non ha mai incontrato - o googlato - James Schwarzenbach. Eppure non è detto che non serva sapere chi fosse questo personaggio decisamente originale, a suo tempo editore di Zurigo, cugino di una scrittrice altrettanto sconosciuta e, a metà degli anni Sessanta, unico deputato del partito di estrema destra, dal programmatico nome Nationale Aktion.Non proprio una posizione di forza, ma sufficiente, come primo ...

giannigipi : La prima pagina di'Appunti per una storia di guerra'. La disegnai senza sapere cosa stessi facendo. Tre anni più… - reportrai3 : L'amico di Raffaello Bucci spiega che Dino Mocciola. capoultrà e, per i pm, interlocutore della 'ndrangheta, gli av… - virginiaraggi : Buona Festa della Repubblica a tutti! 73 anni fa gli italiani votarono, per la prima volta a suffragio universale,… -