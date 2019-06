Olbia, sparò a una gattina e la uccise: 30enne patteggia 22 mesi di carcere

(Di martedì 4 giugno 2019) Un anno e diecidi reclusione, tremila euro di multa e duecento euro di ammenda. Hato un trentenne diche era stato rinviato a giudizio per maltrattamento e uccisione di animali. Il giovane era accusato di avere sparato con una carabina a unae di averla poi colpita con il calcio dell'arma fino a ucciderla. I fatti risalgono all’estate del 2016 e a dar notizia della condanna è l'Ente nazionale protezione animali (Enpa), che ha partecipato al procedimento in tribunale a Nuoro come parte civile. Fu un turista in vacanza a Budoni, allarmato dai colpi di arma da fuoco e dai miagolii della povera, a segnalare il fatto ai carabinieri della locale stazione. Era il mese di agosto di tre anni fa.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...