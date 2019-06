Mars Sample Return | campioni di terreno da Marte

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Da diversi anni le agenzie spaziali americana ed europea, stanno progettando una campagna che prevede il trasferimento didimarziano a Terra: il. La prima fase del– spiega Global Science – prevede il campionamento del suolo e avverrà durante la missione2020: l’obiettivo è prelevaredi rocce dal cratere di Jezero, un sito che, in passato, si pensa possa aver ospitato un lago e potrebbe quindi conservare degli elementi geologici che possono aiutare gli scienziati a ricostruire il passato del pianeta rosso. In questa prima fase iverranno incapsulati e lasciati sul posto. La seconda fase prevede di lanciare sulla superficie diun lander, dotato di strumentazione scientifica, un rover che raccoglierà idisseminati durante la missione precedente, e un razzo vettore per poter lasciare ...

