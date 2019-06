La Fiorentina è di Commisso | Nardella | “pronti a fare la nostra parte”

Fiorentina - inizia l’era americana : trovato l’accordo con Commisso per 170 milioni. Con i Della Valle un amore mai sbocciato : inizia l’era Della Fiorentina a stelle e strisce. Dopo l’arrivo a Milano, lunedì sera, del miliardario italo-americano Rocco Commisso e l’incontro avvenuto nella mattinata di martedì nell’ufficio milanese dei fratelli Della Valle, secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate le firme delle due parti sul passaggio di proprietà. Manca solo l’ufficialità che avrà bisogno dei tempi tecnici di rito e potrebbe arrivare ...

Allenatore Fiorentina - Commisso pensa in grande : Ranieri l’idea concreta - l’alternativa e due sogni [FOTO] : Allenatore Fiorentina – Si è da poco conclusa una stagione da dimenticare in casa Fiorentina, il club viola si è salvato all’ultima giornata grazie al pareggio contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter. Dopo una buona prima parte di stagione la squadra è crollata, l’esonero di Pioli ha portato la squadra a disunirsi ed il percorso con Vincenzo Montella non è stato sicuramente ...

Cessione Fiorentina – Terminato il CDA - arriva la conferma : Della Valle tratta con Commisso : Terminato il CDA Della Fiorentina, arriva la conferma in merito alla Cessione Della società Viola: il presidente Della Valle tratta con Rocco Commisso Da pochi minuti si è concluso il Consiglio di Amministrazione Della Fiorentina. Paolo Panerai, membro del CDA Della Viola, ha annunciato, senza giri di parole, l’esistenza Della trattativa fra Della Valle e Commisso per la Cessione Della Fiorentina: “non c’è niente da dire, verrà ...

