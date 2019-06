I Boomdabash ed Alessandra Amoroso insieme per un “Mambo salentino”

domanipress

(Di martedì 4 giugno 2019) Da Venerdì 7 Giugno sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store, l’attesissimo nuovo singolo deifeaturing. Il brano è una summer hit in perfetto stile, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile energia che da sempre contraddistingue il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente elementi reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.nasce dalla profonda amicizia che legacon, un rapporto di reciproca stima e affetto genuino che dura da molti anni. “Siamo molto felici di tornare a duettare con– dichiara la band –una persona estremamente speciale per noi, non solo un’amica ma un’artista di grande talento dotata di una rara ...

