Erosione ed inondabilità dei litorali | effetti sul paesaggio e sullo sviluppo sostenibile

(Di martedì 4 giugno 2019) La fascia costiera in Liguria rappresenta un patrimonio di valenza assoluta sia in termini diche in termini socio-economici. Un patrimonio che spesso è stato oggetto di interventi improvvisati, di scelte urbanistiche spesso non adeguate, che hanno sottovalutato le criticità legate all’e all’marina, con ripercussioni. Il Consiglio Nazionale e l’Ordine dei Geologi della Liguria organizzano un convegno per porre l’accento sugli aspetti poco conosciuti riguardanti il fragile equilibrio che regola la fascia costiera, sulla salvaguardia dele sugli aspetti normativi e pianificatori attualmente in essere. Il convegno nazionale “eddeisuldella fascia costiera” si terrà a Genova nell’ex Chiesa San Salvatore (piazza Sarzano 9) il ...

