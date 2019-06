Diesel più inquinante dell’Elettrico?

retemeteoamatori

(Di martedì 4 giugno 2019) Molti articoli escono periodicamente su questo argomento, in cui si fanno confronti trae Elettrico, ma vengono omessi, forse volontariamente, alcuni dati fondamentali. Come ci segnala il Dott. Flavio Galbiati, in questi casi si fa riferimento solo alle emissioni di CO2, senza considerare minimamente le emissioni inquinanti che incidono sulla qualità dell’aria nelle aree urbane (polveri sottili, ossido di azoto, ecc…). Emissione che con la mobilità elettrica vengono ridotte quasi a zero. Ci si sofferma piuttosto sulle batterie, la loro produzione, la loro ricarica e le fonti di energia utilizzate, ma non si scende mai a fondo nei processi per la produzione del gasolio: estrazione del petrolio, trasporto, raffinazione, ecc. e del loro impatto ambientale. Ma davvero iEuro 6 inquinano meno delle auto elettriche? Il CNR, lo conferma! ...

