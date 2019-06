Di Maio sfida Whirpool | Ci avete presi per il c…

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Di Maio sfida l’assemblea : «Devo andare avanti con il governo? Schiaffi solo a me» : Il capo politico: «Piglio Schiaffi solo io». L’appoggio di Di Battista: «Se non fosse per Luigi, molti di voi non sarebbero qui». Espulsa collaboratori e Comunicazione

RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019/ Salvini sfida il Governo : base M5s vs Di Maio : RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019: Salvini sfida Bruxelles e Governo dopo il trionfo della Lega, base M5s infuriata contro Di Maio

Europee - a giorni la bomba sul governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

Formigli ospita Di Maio e sfida (ancora) Salvini : "Uno è venuto - l'altro sono due anni che lo aspettiamo" : Se Matteo Salvini torna dalla Gruber, Formigli risponde con Luigi Di Maio. Il Ministro dell’Interno diserta ancora Piazzapulita e scende alla fermata precedente, bissando l’ospitata a Otto e Mezzo dopo quella dell’8 maggio scorso.Un caso, o forse una provocazione per un vicepremier che manca dal programma del giovedì di La7 dall’autunno del 2017. Giorni di attesa che Formigli sembra contare pazientemente:prosegui la letturaFormigli ospita ...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Salvini sfida la Ue : «Superare il 3% del deficit». Di Maio : parole irresponsabili : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «parole irresponsabili»

Di Maio si riscopre moderato e sfida Salvini : "Basta soffiare sul fuoco - l'ultra-destra è un pericolo" : Solito 'duello' quotidiano e squisitamente pre-elettorale tra i due vicepremier. Di Maio: "Abbassare i toni, quando vedo sui...

Di Maio e Salvini - sfida finale sui toni della campagna elettorale : Nuovo round tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Come avviene ormai da giorni, lo scontro tra i due vicepremier si consuma a distanza, entrambi impegnati in campagna elettorale. E come già accaduto nelle ultime ore, il leader dei 5 stelle lancia l'affondo ('mitigandolo' con la parola "appello") all'alleato di governo su alcuni dei temi piu' 'cari' al titolare del Viminale: nelle scorse giornate sui rimpatri, oggi tocca all'ordine pubblico, ...

"Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Salvini sfida il M5s - ma Di Maio non ci sta : Nessuno poteva immaginare che l'indagine che riguarda il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e...

Siri - Di Maio adesso sfida Salvini : "Salta tutto per una poltrona?" : Luigi Di Maio mette ancora un avolta nel mirino la Lega. Il vicepremier del Movimento Cinque Stelle chiede ancora una volta le dimissioni di Siri e incalza Salvini. Su Facebook il ministro dello ...

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Siri - Di Maio : 'Il caso è chiuso. Il M5s ha voti in cdm e voterà per decadenza'. Poi sfida : 'Quanto casino per una poltrona' : La giustizia farà il suo corso, ma c'è una responsabilità politica evidente e quindi è normale che faccia un passo indietro'. 'Il piano giudiziario farà il suo corso ma c'è un piano etico , morale a ...

Di Maio ora sfida Siri : "Questo caso è chiuso. Maggioranza in Cdm" : Luigi Di Maio va ancora all'attacco di Matteo Salvini . Il vicepremier grillino mette nel mirino l'alleato di governo e chiede ancora una volta le dimissioni del sottosegretario Armando Siri. Il ...