VIDEO – Prodezza di Milik con la Polonia | gol di tacco in allenamento!

forzazzurri

(Di lunedì 3 giugno 2019)gol dial volo Arkadiusz, in allenamento con laprotagonista di uno splendido gol dial volo.che l’attaccante azzurro ha festeggiato con unsu Instagram. Leggi anche Trippier: “Il mio futuro? Ho letto un sacco di cose su di me. Ecco cosa desidero…” Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta per chiudere l’affare Castagne Potrebbe interessare anche– Chiariello: “Sarri tradisce lo spirito del Sarrismo, disse che era ‘da querela’ accostarlo alla Juve! Sarà un nemico…” L'articolodicon la: gol diinproviene da ForzAzzurri.net.

Dalla_SerieA : VIDEO - Milik, che prodezza co - SiamoPartenopei : VIDEO - Milik, che prodezza con la Polonia: gol di tacco in allenamento! - violanews : VIDEO - 37 anni e non sentirli: l'ultima strabiliante prodezza di Ibrahimovic - -