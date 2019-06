Sicilia | Genio civile | con ' Portos' pratiche solo on line

liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - "E' un nuovo traguardo di efficienza quello che raggiungiamo oggi, una ulteriore dimostrazione dell'alta considerazione e del profondo rispetto nei confronti dei cittadini obbligati a rivolgersi alla Pubblica amministrazione, quasi sempre, con la diffidenza e la rassegn

Viv_Dany : @giamma71 @Mipaaft_ @filippopozzi @matteosalvinimi @fedetox @Agricolae1 Favignana. Castiglione chiude. Chi è il gen… - pascoski : Il Decreto #LEGHISTA taglia le quote tonno in #SICILIA. Chiudono i progetti per lo sviluppo industriale del settore… - randell_young : Il buon senso è un genio vestito con i suoi abiti da lavoro. Un invito all'azione per #Roma, #Milano, #Napoli,… -