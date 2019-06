Roma | i tifosi invocano Ferrero | “Pallotta vattene”

Repubblica contro le radio Romane : “Aizzano i tifosi contro i giornalisti sgraditi” : Fabio Tonacci Su Repubblica duro sfogo del giornalista Fabio Tonacci dopo gli slogan intimidatori apparsi sui muri di Roma per l’inchiesta di Repubblica: “Bonini e Repubblica, Roma vi vomita addosso!”. E quindi, ancora, le scritte sui muri della mattina dopo: “Austini, Bonini, Mensurati, chi tocca l’As Roma muore!”. A tenere alta la tensione in una Roma malata di calcio sono soprattutto le nove radio locali che ogni mattina “aprono ...

Calcio : Roma. Pallotta : De Rossi? lettera ai tifosi giallorossi : Calcio: Roma. Pallotta: De Rossi? lettera ai tifosi giallorossi."Guardando le proteste, sembra che la gente sia convinta del suo coinvolgimento"

Idea Mihajlovic per la panchina della Roma - i tifosi insorgono : “sporco serbo - la città ti schifa” : Alcuni tifosi della Roma hanno scritto su un muro della Capitale una scritta razzista nei confronti di Mihajlovic ‘Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa‘. E’ la scritta firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn‘ apparsa questa mattina su un muro della Capitale. Si tratta di una risposta alle indiscrezioni che vorrebbero Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, come possibile sostituto di Claudio Ranieri ...

Pallotta : «Tifosi della Roma - vi chiedo scusa per gli errori. Ma faremo una Grande Roma» : E’ lunghissima la lettera con cui Jim Pallotta si rivolge ai tifosi della Roma, “ovunque siano”. La Roma l’ha pubblicata sul suo sito ufficiale. Il presidente si dice più deluso di tutti e arrabbiato per come sono andate le cose alla squadra negli ultimi 18 mesi. “Mi dispiace per gli errori che abbiamo commesso, uno di questi si è rivelato molto grave a livello sportivo. È stato probabilmente uno dei più grandi ...

Roma - Pallotta saluta Ranieri e ringrazia i tifosi per l’omaggio a De Rossi [FOTO] : Il presidente della Roma James Pallotta ha voluto ringraziare Claudio Ranieri e i tifosi gialloRossi per l’omaggio a Daniele De Rossi con un tweet sul profilo ufficiale del club. Il tecnico di Testaccio ha lasciato l’incarico tra le lacrime dopo i cori della Curva Sud. Il capitano ha chiuso la sua esperienza con la maglia della Roma dopo 18 anni. In basso il tweet di Pallotta. Pallotta: “Quando avevamo bisogno di qualcuno che ...

Daniele De Rossi lascia la Roma con un saluto ai tifosi : "Nessuno vi amerà più di me" : Una foto di un pupo biondo con la maglietta della Roma di Falcao e Liedholm ed un pensiero per tutti: società, dirigenza, compagni e allenatori. Ma soprattutto per i tifosi. Così Daniele De Rossi, capitano storico della Roma ed ex campione del mondo saluta prima della sua ultima partita in Serie A. Un saluto lanciato attraverso il sito della società, che - non poteva essere altrimenti - è giocato molto sull'amarcord. "È stato un ...

Lettera De Rossi ai tifosi della Roma : «Mettete da parte la vostra rabbia» : Daniele De Rossi affida a una Lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, il suo pensiero alla vigilia della ultima partita in giallorosso che si giocherà domani contro il Parma. Ecco la...

Roma - ultimo allenamento di De Rossi a Trigoria : tanti i tifosi fuori dai cancelli per salutarlo : I supporters gialloRossi si sono recati questi pomeriggio a Trigoria per salutare Daniele De Rossi, al suo ultimo allenamento in giallorosso Un nutrito gruppo di tifosi gialloRossi ha voluto salutare Daniele De Rossi, che a Trigoria ha svolto oggi l’ultimo allenamento con la Roma in vista del match di domani all’Olimpico contro il Parma, partita che sarà il passo d’addio del capitano alla maglia giallorossa. Un folto ...

Pienone per Roma-Parma : omaggio dei tifosi a Daniele De Rossi : Non ci sarà un posto libero allo Stadio Olimpico. Previsto il Pienone per Roma-Parma in programma domenica alle ore 20.30.

Roma - in arrivo l’ultima di De Rossi! Ranieri parla ai tifosi : “spero in un saluto pieno d’amore” : Capitan De Rossi giocherà la sua ultima gara con la maglia della Roma contro il Parma, l’auspicio di mister Ranieri “L’addio di De Rossi alla Roma un’emozione in più? Lo sarà per lui, per i tifosi che vedranno Daniele per l’ultima volta con la fascia da capitano sul campo e con la maglia della Roma. Ogni tifoso si è identificato in lui, per quella voglia che ha, per quello spirito combattivo che ha sempre ...

Sassuolo-Roma - individuati i tifosi che lanciarono fumogeni in campo : rischiano il Daspo : Sono stati individuati i due tifosi che hanno lanciato in campo due fumogeni al 28° e al 31° minuto del primo tempo sabato scorso al Mapei Stadium di Reggio Emilia durante il match Sassuolo-Roma. I due autori del gesto – situati in curva nord, nel settore ospiti dello stadio – nonostante fossero parzialmente coperti da un cappellino e da una sciarpa fino a coprire il naso, sono stati scovati dalla questura grazie al potente ...

Ovazione allo stadio! I tifosi Romanisti intonano un coro per Diletta Leotta : La Roma con il Sassuolo non è riuscita a vincere e ad agganciare la zona Champions, ma i tifosi romanisti si sono subito consolati intonando un coro per Diletta LeottaDiletta Leotta, probabilmente, ha stabilito un record. Potrebbe essere l'unica telecronista sportiva ad aver avuto una curva di tifosi che le dedicasse un intero coro. Questo, infatti, è quanto avvenuto al termine della partita di campionato di Serie A tra Sassuolo e Roma ...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...