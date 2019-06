PAPA IN ROMANIA Mea culpa sui Rom | Francesco | l' abbraccio più scomodo

PAPA Francesco chiede perdono ai rom/ Video - Romania : "persone prima dei pregiudizi" : Papa Francesco chiede perdono ai rom 'persone prima ancora che un pregiudizio, spesso voluto anche dai noi cristiani'. L'ultimo giorno in Romania: il Video

Romania - ultimo giorno visita PAPA : 6.12 ultimo giorno della visita apostolica di Papa Francesco in Romania. Il Pontefice lascerà Bucarest e arriverà all'aeroporto di Sibiu per trasferirsi a Blaj. In mattinata presiederà la Divina Liturgia per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici martiri, vittime del regime comunista. Nel pomeriggio si recherà nel quartiere rom di Blaj, Barbu Lautaru, per l'incontro con la comunità. Poi la partenza dall'aeroporto di Sibiu alla ...

PAPA IN ROMANIA/ Francesco e il patriarca - nel cuore il desiderio di "essere uno" : Uno accanto all'altro, hanno recitato in latino e in romeno il Padre Nostro. Riscoprendosi figli che hanno trovato la forza del perdono reciproco

Il PAPA in Romania : l’appello a non cedere alla cultura dell’odio : L'articolo Il Papa in Romania: l’appello a non cedere alla cultura dell’odio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

PAPA Francesco in Romania/ Diretta streaming video : i rom - Rocio e gli ortodossi : Papa Francesco in Romania, il viaggio e la Diretta streaming video del programma: i rom, gli ortodossi e la storia di Rocio

PAPA Francesco arriva oggi in Romania : 6.20 A meno di un mese del viaggio nei Balcani (6-8 maggio), il Papa si reca in Romania. Visiterà un paese a stragrande maggioranza ortodossa, dove i cattolici sono il 5% circa. Il suo viaggio ha anche un significato ecumenico. Beatificherà sette martiri della Chiesa greco-cattolica. Vent'anni fa, Giovanni Paolo II fu il primo e unico Papa fino ad allora a visitare il paese dei Carpazi.

