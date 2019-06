Mercato | l’ex Mazzarri chiede il calciatore del Napoli | i dettagli

forzazzurri

(Di lunedì 3 giugno 2019) Come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino dicercherà sulinnanzi tutto un fluidificante per la corsia sinistra. Il primo candidato pare al momento il portoghese Mario Rui del, 28 anni, sotto contratto fino al 2022 , Mario Rui costa sui 13 milioni. Prima che le trattative per lui possano però decollare occorrerà attendere la sentenza Uefa sul Milan: il portoghese, infatti, difficilmente accetterebbe di trasferirsi in un club che non giochi le Coppe”. Leggi anche : Vigliotti a Radio Marte: “Terza fascia più abbordabile della scorsa edizione, i” Radio Kiss Kiss – De Maggio: ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” VIDEO – Chiariello: “Sarri tradisce lo spirito del Sarrismo, disse che era ‘da querela’ accostarlo alla Juve! Sarà un nemico…” Trippier: “Il mio futuro? Ho letto un sacco di cose su di me. Ecco cosa ...

Sport_Mediaset : #Milan, #Maldini accetta la proposta di #Gazidis: sarà nuovo dt. E porta #Giampaolo. L'ex capitano a #SportMediaset… - TorazziAlberto : @adolar41744618 @VoceIddio @Comunardo @LaVeritaWeb Guarda l’intervista ad Attalì potentissimo massone francese ed e… - Frances61296485 : Tipo lo guardi non ti fai domande non ti chiedi niente segui solo che quello ha limonato con quella Che era la ex c… -