Lecce pronto per la Serie A | al via la campagna abbonamenti

calcioefinanza

(Di lunedì 3 giugno 2019)2019 2020 – Presentata lunedì 3 giugno ladelper il campionato diA 2019/2020. L’Unione Sportivasi appresta a vivere il 16° campionato diA della sua storia insieme al suo caloroso pubblico e per farlo ha riservato prezzi speciali ai vecchi abbonati nonché tariffe vantaggiose … L'articoloper laA: al via la

Noovyis : Un nuovo post (Lecce, Sticchi Damiani: “Il nostro stadio sarà pronto per la prima giornata”) è stato pubblicato su… - SalentoSport : È tutto pronto per la presentazione della campagna #abbonamenti 2019-20 e delle nuove #maglie dell'US #Lecce ?? - zinga93 : Il #Cittadella non era pronto. Soffre psicologicamente la pesantezza del match(figuriamoci in serie A). Dopo… -