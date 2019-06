In Lombardia nasce “SIMULATOR- ADS” per gestire le emergenze di protezione civile

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Si chiamail Sistema Integrato per la gesTione e prevenziOne dei Rischi – Arricchito con Dati Satellitari, sviluppato in un progetto di ricerca coordinato da Cefriel e finanziato da Regionecon 1,189 milioni di euro, su un valore totale di 2 milioni di euro. La nuova piattaforma web funziona come uno strumento di governance, utile come supporto per prendere decisioni in situazioni critiche. Attraverso SIMULATOR-ADS le istituzioni locali potranno accedere in un’unica visualizzazione a una serie di informazioni utili al’emergenza, come mappe satellitari, informazioni meteorologiche e climatiche aggiornate e in evoluzione, normative vigenti (nazionali e locali) in materia di calamità die best practice già messe in atto in precedenza. Lo scambio di informazioni avviene in accordo agli standard tecnologici dell’Ecosistema Digitale E015 ...

