«Il Vomero come Gomorra | spari a salve tra la folla | viviamo sotto assedio»

ilmattino

(Di lunedì 3 giugno 2019) Via Scarlatti si sveglia presto. I residenti sono in strada per commentare l'assurda nottata dei colpi a, delle scene di panico, del fuggi fuggi, dei tavolini divelti, e della stessa...

you_trend : Anche a Napoli in due quartieri benestanti come Vomero e Posillipo il PD ottiene rispettivamente il 33,7% e il 37,8… - CharliePaul_ : @Serviette__ Evita come la peste il rione sanità e il vomero. - TeleradioNews : Il #ballosospeso… come il caffè NAPOLI – #ballosospeso, la danza alla portata di tutti: Movart Dance Studio In l… -