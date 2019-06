huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Se non capisci un tubo, non è sempre colpa tua. È colpatarapia tapioco come se fosse antani. Ossiaimperante, un dire fumoso che non dice nulla, ma sembra dica qualcosa, causando frustrazione in chi non capisce, che si sente improvvisamente rimbambito, ottuso, inadeguato.Lanon ha solo la forma di un parlare fumoso, del nonsense del film “Amici miei” di Mario Monicelli. Può invece nascondersi dietro ad affermazioni che sembrano non fare una piega. E, quando assume questo aspetto, è molto più insidiosa.Dove la troviamo questatrasformista? Nel politichese, va da sé, ma anche nell’aziendalese, nella neolingua che si parla nelle aziende. Cosa c’è alla base? Ci sono le fallacie, ossia ragionamenti che sembrano corretti, ma contengono un errore nascosto. La loro ...

HuffPostItalia : Fenomenologia della supercazzola - La_Lettura : #twitterguest Carlo Galli consiglia «Fenomenologia dello spirito» di G. W. F. Hegel. Il romanzo della coscienza che… - MiCalliroe : C'è chi controlla sempre il profilo fb della crush e poi io che controllo sempre quello della mia prof di Fenomenologia. -