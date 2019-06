DOPO LE EUROPEE Quella gara a non capire perché ha vinto Salvini

Germania - Nahles lascia la guida dell’Spd DOPO la débâcle alle elezioni europee : “Non ho più il sostegno necessario” : La corsa di Andrea Nahles alla guida dell’Spd, e forse anche la sua carriera politica, si ferma davanti al 15,8% raccimolato alle europee del 26 maggio, il peggior risultato nella storia del partito. La leader dei socialdemocratici tedeschi, superati nel voto europeo dai Verdi, ha annunciato per domani le proprie dimissioni da presidente del partito e per lunedì quelle da capogruppo del Sozialdemokratische Partei Deutschlands al Bundestag. ...

Matteo Salvini - il primo sondaggio DOPO le Europee : altro botto della Lega : Non si fermano più. Non si ferma la Lega, ancora in crescita nei sondaggi, e non si ferma Matteo Salvini, ormai in modalità campagna elettorale permanente: intanto in vista del secondo turno delle Comunali del 9 giugno (ieri è stato in Basilicata e Molise), in seguito chissà. Le rilevazioni degli is

Sondaggi elettorali - DOPO le europee vola la Lega : è sopra il 36%. Bene il Pd - crolla il M5s : dopo il trionfo delle elezioni europee continua l'ascesa della Lega che nei Sondaggi guadagna ancora due punti percentuali e supera la soglia del 36%. Nettamente staccate dal partito di Matteo Salvini tutte le altre forze politiche: in salita il Pd e Fratelli d'Italia, mentre prosegue il momento difficile per Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

Spread in area 290. Borse europee giù DOPO minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Papa Francesco si piega a Matteo Salvini DOPO le Europee : pronto all'incontro faccia a faccia : Un 34% alle elezioni Europee che potrebbe piegare Papa Francesco. Già, il trionfo della Lega e di Matteo Salvini (che negli ultimi scampoli di campagna elettorale, tra crocifissi e santi, si è anche giocato la carta della fede), pare che abbia smosso qualcosa in Vaticano. Il punto è che ora il Ponte

DOPO LE EUROPEE/ Parolini - FI - : ora ricostruiamo un partito che guardi alla gente : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Mauro Parolini, candidato alle elezioni EUROPEE che si sono tenute domenica scorsa

DOPO LE EUROPEE/ Il bivio di Salvini : addio a M5s o procedura di infrazione : DOPO le elezioni EUROPEE le chance che l'esperienza di Governo prosegua si sono ridotte. Salvini non ha alternativa al voto anticipato

Lega piglia tutto - DOPO i risultati delle europee - Roma potrebbe passare sotto il suo controllo : Le europee mostrano una Lega forte su quasi tutta la nazione, il carroccio è pronto a conquistare anche Roma La Lega non intende interrompere la propria avanzata al voto nazionale di Elezioni Politiche ed europee, e punta ad ottenere il primato anche lontano dal suo storico bacino elettorale delle regioni del Nord. Matteo Salvini oggi li … Continue reading Lega piglia tutto, dopo i risultati delle europee, Roma potrebbe passare sotto il ...

Forza Italia - DOPO le Europee riparte la faida. Gasparri : “Toti? Chi lo ha eletto numero 2?”. Brunetta : “E’ Già andato via” : Passato il voto delle Europee, è già ripartita la faida interna dentro Forza Italia. dopo che il partito ha perso circa due milioni di voti rispetto alle ultime Politiche, dentro il partito azzurro non mancano i malumori. Se Mara Carfagna ha rivendicato come “FI non possa essere gestita da uno staff“, con tanto di scontro interno con Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato, lo scontro più pesante è quello che ...

Pensioni ultima ora : elezioni europee 2019 - le proposte DOPO il voto : Pensioni ultima ora: elezioni europee 2019, le proposte dopo il voto Pensioni ultima ora: quali saranno le conseguenze del voto europeo sul sistema previdenziale italiano? Nessuna. O almeno nulla di immediato considerato che l’elezione di rappresentanti italiani e di ogni Paese al Parlamento Europeo non ha alcuna diretta e stretta correlazione col tema Pensioni. Pensioni ultima ora, conseguenze del voto La grande vittoria della ...

I diktat di Salvini DOPO le europee : flat tax da 30 miliardi e Rixi blindato : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Matteo Salvini DOPO le europee : "La priorità è abbassare le tasse. Flat tax costa 30 miliardi" : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Grande Fratello mai così in alto - Barbara D'Urso trionfa DOPO le Europee : share - cifre eccezionali : Mai così in alto. Il Grande Fratello di Barbara D'Urso, complice anche il caso Francesca De Andrè, raggiunge picchi di share che in questa stagione non aveva mai visto: nella puntata di lunedì 27 maggio, in onda su Canale 5, il reality ha raggranellato davanti al piccolo schermo il 22,4% share, pari

M5s - Primo Di Nicola si dimette da vicepresidente del gruppo al Senato : “DOPO EUROPEE decisione necessaria” : Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. Lo annuncia il Senatore M5s in un post su Facebook. “Una decisione che ritengo necessaria – scrive il giornalista e Senatore – non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che ...