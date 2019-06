Don Probo | 100 anni e 4 figli e sono tutti preti

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) E’ un prete, ma ha quattromaschi. Ee quattro fanno i. Questa la storia incredibile di donVaccarini, che martedì raggiunge un secolo e nella Cattedrale di Rimini, alle 17.30, il vescovo Francesco Lambiasi celebrerà una messa per festeggiare i suoi 100è nato il 4 giugno 1919 e come tanti suoi coetanei ha conosciuto l’orrore della guerra.Tornato dalla Russia ha fatto per moltiil geometra, si è sposato e ha messo su una famiglia numerosa, con sette. I suoi quattro maschidiventati sacerdoti. Poi, quando aveva 51, la sua adorata moglie Anna Maria è morta, e lui ha deciso di impegnarsi ancora più a fondo dentro la Chiesa, diventando accolito, poi diacono e ricevendo la guida della parrocchia di San Matteo in Venti, nella sua Rimini. Devoto di padre Pio, che ha conosciuto e ...

