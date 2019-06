Dollaro australiano | spunto positivo in avvio di settimana

finanza-infograficando

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nonostante alcuni dati macro interni non proprio entusiasmanti, ilha cominciato laall'insegna del rialzo. E deve ringraziare soprattutto Donald Trump e la Cina.Trump, la Cina e ilIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minimizzato la possibilità dazi contro l'Australia, che invecescorsa era stata ipotizzata dal New York Times. "La relazione con l'Australia è molto forte", ha detto Trump. Ricordiamo che il presidente USA solo pochi giorni fa ha annunciato a sorpresa un incremento dei dazi sulle importazioni di beni messicani del 5% (potrebbero salire al 25% entro ottobre), come ritorsione per questioni migratorie. L'Australia però a quanto pare non subirà trattamenti simili.La coppia-americano ha toccato un massimo di 0,6960 nelle prime ore di lunedì, a un livello visto l'ultima volta il 14 maggio. ...

