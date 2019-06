Ciclismo | l’Italia non trova alternative a Vincenzo Nibali Ciccone e Formolo ancora

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un’altra grande corsa a tappe è passata: ieri si è chiusa l’edizione numero 102 del Giro d’Italia. A Verona a trionfare è stato, non con poca sorpresa, l’ecuadoregno Richard Carapaz: tra i tanti nomi attesi alla vigilia è spuntato lo scalatore della Movistar, bravo e fortunato nello sfruttare le situazioni favorevoli che si sono create con il passare delle tappe. Seconda piazza con un po’ di delusione per, che ovviamente puntava al bersaglio grosso. Il siciliano della Bahrain-Merida si conferma però l’esponente più importante nel panorama tricolore per quanto riguarda la classifica generale: undicesimo podio nei grandi giri in nove anni, sarà davvero difficilissimo sostituirlo. Se il Bel Paese cercavain questa Corsa Rosa non ne hate. Nella top-10 (in particolare tra i primi 14) l’unico azzurro presente è ...

