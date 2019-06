Calcio - Playout Serie B : il TAR respinge il ricorso del Venezia - si giocherà a partire dal 5 giugno : Il grande caos dei Playout di Serie B è forse giunto ad una conclusione. Oggi, infatti, era il giorno della decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dal Venezia, relativamente al blocco dei match in programma per decidere la permanenza nel campionato cadetto. La sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presieduto dalla dottoressa Germana Panzironi doveva stabilire che cosa fare rispetto al ricorso presentato ...

Playout Serie B - il Venezia non ci sta : “Non è Calcio. Sarebbe tutto falsato” : Dopo la decisione della Corte d’Appello di penalizzare il Palermo di 20 punti, annullando la retrocessione in Serie C, non si sono fatte attendere le reazioni: dura la replica del Venezia a Gianluca Di Marzio: “Allenarsi con la testa, seriamente e intensamente, è sicuramente un’altra cosa. Chi permette questa situazione non ha mai giocato a calcio, Sarebbe un Playout totalmente falsato”. Per domani, la società lagunare ha ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia e annulla lo stop dei playout : Nuova puntata della saga “playout” nella Serie B di Calcio. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del Foggia ed ha annullato la decisione della Lega di B di eliminare i playout. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito, infatti, che la modifica della graduatoria del campionato, in conseguenza della retrocessione del Palermo, consente l’avvio dei match validi per la permanenza nella categoria. Come è noto, la ...

Gravina - FederCalcio : “Playoff e playout in Serie A? Il tema può essere interessante” : Nel corso del forum “Il calcio che vogliamo”, organizzato a Roma presso la sede del Corriere dello Sport, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto sul tema dei possibili play-off e play-out in Serie A: “Il tema può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della fantascienza ma sulla quale ci possiamo ...