Borsa, Tokyo cede l'1,27% in apertura

Ladiavvia la prima seduta della settimana in netto calo, in scia all'andamento in ribasso a Wall Street, a causa dell'inasprirsi delle dispute sul commercio internazionale tra Stati Uniti e Cina, e l'di un nuovo fronte con il Messico, che penalizza i costruttori auto giapponesi presenti nell'area. Il Nikkeil'1,27% a quota 20.339,70, perdendo 265 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 108,20, e a 120,90 sull' euro.(Di lunedì 3 giugno 2019)