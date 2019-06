Bareggio | vietato opporsi al bilancio della giunta | Lega nega diritto di presentare

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Lacile mani”: è con questo cartello e con la bocca coperta da nastro adesivo che si sono presentati in aula i consiglieri di minoranza di, cittadina di 18mila abitanti in provincia di Milano. Il Comune, guidato da unaleghista dal giugno 2018, aveva già fatto parlare di sé a ottobre dell’anno scorso, quando il sindaco propose di intitolare l’asilo del paese a un monsignore che difese un prete pedofilo. Grazie all’attenzione mediatica e alla contrarietà del consiglio d’Istitutoscuola, l’idea naufragò e la struttura verrà intitolata a Rita Levi Montalcini. Ma laleghista bareggese non smette di stupire e, nel consiglio comunale di giovedì 23 maggio, ne ha combinata un’altra: la maggioranza ha deciso che, d’ora in avanti, l’opposizione non potrà piùemendamenti sulle variazioni di. Infatti, secondo il sindaco Linda ...

