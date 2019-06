X Factor | si riparte da una giuria rivoluzionata giurati

ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2019) La macchina di Xda unaquasi completamente: il tavolo dell'edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle ritrova la sua 'punta di diamante', Mara Maionchi, e accoglie tre nuovi giudici: la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e il rapper Sfera Ebbasta. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show. E' lungo e costellato di successi il percorso nell'industria discografica di Mara Maionchi, che ha lavorato con alcuni dei piu' importanti artisti della musica italiana, da Lucio Battisti a Fabrizio De Andre', da Gianna Nannini a Tiziano Ferro. E' tra i volti piu' amati della tv e della radio.A X2017 guida fino alla vittoria Lorenzo Licitra, replica l'anno successivo con ...