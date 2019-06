VIDEO Marquez attacca Lorenzo | “Per chiedere delle cose deve stare davanti!” Jorge | “Non

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Aver perso punti nei confronti di Marquez al Mugello non è positivo” : E’ arrivato un terzo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, il forlivese puntava molto, credendo che la Rossa potesse consentirgli di replicare il risultato del 2017. L’esito non è stato di certo negativo, visto il successo del compagno di team Danilo Petrucci ma è chiaro che il secondo posto del campione del mondo in carica Marc Marquez non è una buona ...

VIDEO GP Italia Moto2 2019 - highlights e sintesi : assolo di Alex Marquez - Luca Marini secondo : Alex Marquez ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale Moto2: lo spagnolo si è reso protagonista di un assolo al Mugello e ha dominato la seconda parte di gara rendendosi imprendibile per tutti gli avversari, il fratello minore del fuoriclasse Marc ha giganteggiato e sta dimostrando di avere talento. Oggi l’iberico ha conquistato il secondo successo consecutivo e inizia a sognare davvero il salto di categoria in MotoGP, ...

VIDEO Max Biaggi : “Marquez sempre al posto giusto al momento giusto - non è una dote comune” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP d’Italia 2019 grazie a un giro secco di assoluta strategia in cui ha preso la scia per siglare il tempo buono e battere l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo ha così fatto saltare il banco con estrema astuzia e domani scatterà davanti a tutti. Ad analizzare la prestazione dello spagnolo della Honda è stato anche Max Biaggi ai microfoni di Sky Sport: “Marquez spesso e ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La Honda è complicata - solo Marquez riesce a guidarla” : Ennesima giornata deludente per Jorge Lorenzo che non è riuscito a brillare durante le qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Domani lo spagnolo scatterà dalle retrovie e conferma il suo periodo di difficoltà con la Honda, una criticità che lui stesso ha evidenziato: “Penso che con questa moto si può vincere come dimostra Marquez ma il problema è che riesce a farlo solo lui, è un fenomeno, è molto fisico, rischia ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

VIDEO Qualifiche GP Italia MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Marquez in pole - Dovizioso nono - Valentino Rossi 18° : Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle Qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo al Mugello sfruttando un gioco di scie nel finale e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di vincere la terza gara consecutiva in stagione, il pilota della Honda è inseguito da Fabio Quartararo e Danilo Petrucci che completano la prima fila. Andrea Dovizioso si è dovuto ...

VIDEO Davide Tardozzi MotoGP - GP Italia 2019 : “Marc Marquez è stato scorretto ma non ha violato il regolamento” : Non è tanto piaciuta alla Ducati la condotta nelle qualifiche del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2019 di MotoGP, del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha infatti sfruttato con grande furbizia e scaltrezza la scia della Rossa di Andrea Dovizioso per ottenere la pole position. Tuttavia, alcune manovre dello spagnolo, come nel primo tentativo in curva-11 rischiando di centrare il “Dovi”, hanno ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Avevo la febbre ma giornata positiva - concentrati sul passo gara” : Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per come sono andate le sue prove libere del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione e poi si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato un giorno positivo perché abbiamo lavorato bene ma io non ero a posto, stanotte avevo la febbre: il corpo è distrutto ma piano piano spero di stare ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP GP Francia 2019 : “Abbiamo faticato a trovare la messa a punto ideale. Vittoria non scontata” : Marc Marquez è insaziabile e conquista il successo anche del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica si è reso protagonista di un’altra Vittoria da uomo solo al comando, comportante un rafforzamento della propria leadership in classifica generale. Un successo però non scontato per Marc, che ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato come non sia stato ...

VIDEO GP Francia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Marquez domina - Dovizioso secondo - Valentino Rossi quinto : Marc Marquez ha vinto il GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha duellato nei primi giri con Jack Miller, poi ha operato il sorpasso decisivo e ha dominato la gara fin sul traguardo infliggendo un distacco pesante a tutti gli avversari. Il centauro della Honda ha conquistato il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo, e allunga in testa alla classifica generale dove ora vanta 8 punti di vantaggio su Andrea ...