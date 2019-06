Un altro naufragio al largo della Libia | almeno 2 morti | una ventina i dispersi 

Libia - otto dispersi per un naufragio. Un altro gommone è in avaria con a bordo 20 persone - tra cui donne e bambini : Ci sono otto persone disperse in mare in seguito al naufragio della loro imbarcazione e altre venti, tra cui donne e bambini, che si trovano invece a bordo di un gommone in avaria davanti alle coste della Libia. È quanto riferisce Alarm Phone, che questa mattina intorno alle 6 ha ricevuto una telefonata di allarme: “Il motore non funziona e l’imbarcazione imbarca acqua. Le autorità sono informate”. Il servizio di supporto sostiene di ...