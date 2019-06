Roma | deraglia tram della linea 2 | paura ma nessun ferito a pochi passi dal centro

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Un2 èto su via Flaminia a, adall’Auditorium ParcoMusica e da Piazza del Popolo. Non si registrano al momento feriti. Ilmento è avvenuto poco dopo l’incrocio di piazza dei Carracci. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale dell’Atac, la municipalizzata capitolina dei trasporti, anche i poliziotti del commissariato Villa Glori. Per gli occupanti del mezzo solo una grande. Non ci sono infatti persone ferite. Sull’asfalto le ruote delche hanno abbandonato le rotaie hanno lasciato un solco che fa ipotizzare al personale Atac un malfunzionamento dello scambiorotaia. (foto da Twitter) L'articolo2:madalproviene da Il Fatto Quotidiano.

