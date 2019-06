fanpage

(Di domenica 2 giugno 2019), 17enne di Corigliano Calabro, è stato investito da un'auto guidata da unmentre era a bordo del suo scooter. Da circa una settimana è in, a causa dei dagli organi interni e alle fratture riportate. Il suo sogno era quello di conoscere il cantante, che si è rivolto a lui: "Se non riuscirai a venire al mio concerto, passerò io a salutarti appena avrò finito. Nel frattempo non fare scherzi".

peppe844 : @scvrpion_ @Dang3rouskid #Cosenza, Matteo travolto con l'auto da un ubriaco è in coma a 17 anni. Ultimo: 'Verrò da… - Giudenapoli : @matteo_gobbi Camigliatello, Sila, provincia di Cosenza ?? -