2 giugno | Mattarella | la Costituzione è la guida di chi ricopre responsabilità

2 giugno - Mattarella : “Festa di libertà e democrazia. Incompatibile con chi fomenta scontri alla ricerca di un nemico” : Chiede di “praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto al Quirinale alla vigilia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo le recenti polemiche sulla gestione della Difesa da parte del ...

2 giugno : messaggio di Mattarella ai Prefetti d'Italia : ROMA - "La pluralita' e diversita', che la Carta repubblicana ha voluto garantire, vive nella leale collaborazione fra lo Stato e le...

Sergio Mattarella - il retroscena : crisi a giugno e poi governo tecnico : Si rincorrono le voci nei palazzi della politica di una possibile governo del presidente dopo quella che viene definita una inevitabile crisi dell'esecutivo giallo-verde a giugno. A decidere sarà soprattutto il Quirinale che appunto con ogni probabilità opterà per un governo tecnico o di decantazion