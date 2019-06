Uomini e Donne | Giulia sceglie Manuel | la reazione di Giulio dietro le quinte

caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2019) Mancava soloCavaglia. Dopo le scelte di Angela e Andrea Zelletta, è arrivata anche quella dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. L’abbiamo vista in diretta venerdì 31 maggio: la tronista ha deciso di intraprendere una relazione conGaliano, preferendolo all’altro suo corteggiatore,Raselli. A quest’ultimo la torinese ha spiegato che si è resa conto di provare nei suoi confronti solo una forte attrazione. Quandol’ha raggiunta la centro dello studio,è stata molto diretta: “Ho voglia di averti fisicamente ma quando mi guardo dentro non riesco a pensarti in un altro modo – gli ha detto – Non riesco a vederti in un modo che non sia chimica. Non riesco a sentirti dentro, a vederti nella mia vita. Secondo me sono io che non sono la persona giusta per te. Hai tutto ciò che si possa desiderare. Sei intelligente, hai tanto cuore, spero che tu ...

UNHCRItalia : “Eravamo chiuse in un casolare in Libia. Tanti mesi. C’erano più di 50 persone, uomini e donne. Torturavano. Abusav… - matteosalvinimi : ??Sono infondate e diffamatorie le accuse contro i nostri uomini e donne della Marina. Anche in questo caso, come se… - AnnalisaChirico : I generali che disertano il 2 giugno fanno riflettere. Donne e uomini delle Forze armate vanno rappresentati con di… -