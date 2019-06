Lettera Ue | Zingaretti | Una figuraccia

blogo

(Di sabato 1 giugno 2019) Il segretario del Pd Nicolaattacca il governo dopo il caos sulladi risposta alla Commissione Ue che ha mosso rilievi sui nostri conti pubblici: "Ladi ieri non è degna di un grande Paese come l'Italia e aumenta la sfiducia nel Paese" dice, presente oggi alla manifestazione dei pensionati in piazza San Giovanni a Roma. "Dopo un anno l'Italia sta peggio: il Paese è fermo, calano le pensioni, il debito pubblico è esploso, lo spread brucia miliardi". Conte: 'Laall'UE trapelata è un falso. Grave fuga di notizie' Palazzo Chigi ha sottolineato che è una questione delicata che può avere ripercussioni sui mercati E se aumenta la sfiducia dei mercati, ricorda il segretario dem, è più difficile per l’Italia vendere il proprio debito pubblico e il paese "finisce nel ...

