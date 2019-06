Frosinone Morto in un incidente Alessandro Galassi figlio del presidente degli avvocati

Frosinone - morto il rapper 19enne “Blind laugh”. È precipitato da un parcheggio multipiano : “E che si spenga pure un lume, in un abisso in cataclisma”. Versi di Risata tacita. Uno dei brani dell’album Reclusione di Daniele Arduini, nome d’arte “Blind Laugh”. Il rapper di 19 anni trovato morto stamattina dopo essere precipitato per quindici metri all’interno di un parcheggio multipiano in via Ciamarra, a Frosinone. Una donna ha trovato il corpo mentre stava parcheggiando. Sulle cause della morte ...

Daniele Arduini morto rapper 19enne/ Frosinone - caduta da multipiano durante parkour? : Daniele Arduini, giovane rapper 19enne trovato morto in un parcheggio multipiano: giallo su dinamiche, incidente durante parkour o omicidio?

Torrice. Il rapper Daniele Arduini trovato morto in viale Mazzini a Frosinone : Mondo della musica in lutto per la morte a soli 19 anni del rapper Daniele Arduini. L’artista di Torrice è

Frosinone - ragazzo trovato morto nel parcheggio multipiano : indagano i carabinieri : trovato un ragazzo morto nel parcheggio multipiano di viale Mazzini a Frosinone. Il giovane, Daniele Arduini, 19 anni di Torrice, sarebbe caduto da una rampa di scale interna: non si sa se spinto o a...

Il bambino morto a Frosinone è stato strangolato dalla madre : E' stato strangolato dalla madre. Non è stato investito e ucciso da una macchina poi fuggita il piccolo Gabriel, il bimbo di due anni e mezzo mesi morto nel pomeriggio di ieri a Piedimonte San Germano. A ucciderlo è stata la madre, Donatella Di Bona arrestata durante la nottata dai carabinieri del comando provinciale di Frosinone e dai colleghi della Compagnia di Cassino con l'accusa di omicidio volontario. Secondo quando ...

Frosinone - bimbo di due anni morto in strada : è stato strangolato dalla madre | "Piangeva - volevo farlo stare zitto" : La donna aveva denunciato ai carabinieri che il piccolo era stato investito da un pirata. Fermata nella notte dopo un lungo interrogatorio

Frosinone - bimbo di 2 anni morto : mamma arrestata/ 'Piangeva e voleva la nonna' : Frosinone, bimbo di due anni trovato morto in strada: arrestata la mamma, l'ha strangolato. La donna ha confessato: "voleva tornare dalla nonna"

Bimbo di 2 anni morto a Frosinone - arrestata la madre : 'Lo ha strangolato perché piangeva' : di Vincenzo Caramadre Alle 4.20 si è concluso l'interrogatorio di Donatella Di Bona, 29 anni, madre di Gabriel Feroleto . Ed è arrivata la svolta: l' avrebbe ucciso la madre. I carabinieri del ...

Bimbo di 2 anni morto a Frosinone - arrestata la madre : «Lo ha strangolato perché piangeva troppo» : Alle 4.20 si è concluso l'interrogatorio di Donatella Di Bona, 29 anni, madre di Gabriel Feroleto il bambino morto ieri pomeriggio in locali Volla a Piedimonte San Germano, in provincia di...

Frosinone - bimbo di 2 anni morto in strada : è stato strangolato dalla madre | "Piangeva - volevo farlo stare zitto" : La donna aveva denunciato ai carabinieri che il piccolo era stato investito da un pirata. Fermata nella notte